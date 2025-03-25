Foto Muhabiri Kurtuluş Arı ve 8 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) - Foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın da aralarında olduğu 8 kişi "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçundan tutuklandı. İki kişi ise konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin aralarında gazetecilerin de bulunduğu pek çok kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında üniversite öğrencilerinin ve gazetecilerin de olduğu 206 kişi hakkında kararlar açıklanıyor. Foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın da aralarında olduğu 10 kişi tutuklanma istemiyle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Foto muhabiri Arı: "15 yıldır gazetecilik yapıyorum, işim gereği oradayım"

Foto muhabiri Arı savunmasında, "Ben hayatımı fotoğraf çekerek kazanırım. Daha önce de Cumhuriyet gazetesinde foto muhabiri olarak çalıştım. Bu çıkan fotoğrafta da fotoğraf çekmek maksadıyla orada bulunmaktaydım. Herhangi bir polise şiddetim olmadı. Ben profesyonel olarak fotoğrafçılık yapmaktayım" dedi.

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçunu gerekçe göstererek, Foto Muhabiri Kurtuluş Arı'nın da aralarıda olduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verdi. İki kişi ise konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.