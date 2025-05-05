Fotoğraf Günleri 2023 Başlıyor

Yıldırım Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fotoğraf bölümü tarafından düzenlenen ve fotoğraf sanatına gönül verenler ile öğrencilerini bir araya getiren "Fotoğraf Günleri" 7-9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik kapsamında fotoğrafçılığın farklı disiplinlerinden isimler ağırlanacak. 7 Mayıs Çarşamba saat 13.00'te açılışı yapılacak etkinlikte Rümeysa Uzunoğlu, öğrencilere "Yenidoğan fotoğrafı"nı anlatacak.

Öğrencilerin fotoğraf alanındaki farklı disiplinleri öğrenmesini ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan etkinlikte, 8 Mayıs Perşembe Galip Çetiner "Kızılötesi fotoğrafçılık", Erhan Sevenler ise "Basın fotoğrafçılığı" alanında deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak.

Etkinliğin son gününde ise Alper Tüydeş "Yaban hayatı fotoğrafı", Mustafa Bilge Satkın da "Fotojurnalizm" konularında öğrencilerle bir araya gelecek.

Ayrıca fotoğrafçılık tekniklerinin ele alınacağı iki atölye çalışması gerçekleştirilecek ve okulun öğrencilerinin objektiflerinden yansıyan dört farklı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak.