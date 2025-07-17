FPÖ Lideri Kickl'in Dokunulmazlığı Kaldırılabilir

Avusturya'da Viyana Savcılığı, muhalefetteki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Viyana Savcılığı, Kickl'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

FPÖ Genel Sekreteri Christian Hafenecker, yaptığı açıklamada, bu talebin, Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Andreas Babler'in yaptığı bir suç duyurusuna dayandığını söyledi.

Hafenecker, bu durumun Babler'in "çaresizliğini" ortaya koyduğunu dile getirerek, Başbakan Yardımcısı'nın oldukça "alıngan" davrandığını ifade etti.

Avusturya basınına göre, savcılık, Kickl hakkında hakaret davası açabilmek için Kickl'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor.

SPÖ Genel Sekreteri Klaus Seltenheim, basına verdiği demeçte, FPÖ liderinin "sınırı aştığını" söyledi.

Seltenheim, bir kişiyi "kene veya kan emici" olarak nitelendirmenin, sözün muhatabının insan olarak görülmemesi anlamına geldiğini kaydetti.

Kickl, 1 Mayıs'ta yaptığı konuşmada, Babler'i "solcu kene" diye nitelendirmişti.