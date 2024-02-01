- Frankfurt Havalimanı'nda işçiler greve gitti: 800 uçuş iptal edildi
FRANKFURT - Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden işçilerin başlattığı grev nedeniyle 800 uçuş iptal edildi.
Almanya'da havalimanı işçileri greve gitti. Almanya'nın Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'nın (Ver.di) Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine başlattığı grevde işçiler, çalışma şartlarının iyileşmesini talep etti. Frankfurt Havalimanı'ndaki grev nedeniyle 800 uçuş iptal edilirken, bu durumdan 135 bin yolcu etkilendi. Bazı uzun mesafeli uçuşların yapıldığı Frankfurt Havalimanı'nda transit yolcuların ise seyahatlerine devam ettiği açıklandı.
Yerel saatle 02.00'de başlayan ve 23.00'de sona ermesi planlanan grevde işçiler, "Daha fazla ederimiz var", "Bu parayla çalışmamız ve hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil" yazılı pankartlar taşıdı. İşçi sendikaları, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, çalışanlar için 2.80 euro saatlik ücret artışı ile mesai ücretlerinin artırılmasını talep ederken, işveren ise 2024 yılında sadece yüzde 4'lük bir ücret artışı öngörüyor.
Yaklaşık 200 bin yolcu etkilenecek
Almanya Havalimanı Birliği tarafından yapılan açıklamada, Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main ve Stuttgart havalimanlarında başlayan grev nedeniyle yaklaşık bin 100 uçuşun iptal edildiği veya gecikeceği, bu iptal ve ertelemelerden ise yaklaşık 200 bin yolcunun etkileneceği belirtildi.
Öte yandan, Münih ve Nürnberg havalimanlarındaki çalışanların greve katılmadığı ve seferlerin devam ettiği öğrenildi.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Frankfurt Havalimanı'nda işçiler greve gitti: 800 uçuş iptal edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?