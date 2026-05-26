Frankfurt Türk Film Festivali 26. Kez Başlıyor

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 12-19 Haziran tarihlerinde 26. kez sinemaseverlerle buluşacak. Festival, bu yıl başarı ödülünü Cannes'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü alan Merve Dizdar'a takdim edecek. Dizdar, ödülünü 18 Haziran'daki kapanış gecesinde Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı'nın elinden alacak.

Vefa Ödülü ise genç yaşta vefat eden usta oyuncu Yılmaz Zafer'e verilecek. Ödül, açılış gecesinde eşi Perihan Savaş'a sunulacak. Yarışma filmlerini değerlendirecek ana jüri, Alman sinema profesyonellerinden oluşuyor.

Festivalin mottosu 'Kültürlerin Ortak Dili: Sinema'. Etkinlikler kapsamında engelli sinemacılar için 'Sinema Engel Tanımaz' toplantısı, masterclass'lar ve Türk-Alman yapımcı buluşmaları yer alıyor. Gösterimler Frankfurt dışında birçok şehirde de yapılacak.

Festival, Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından organize ediliyor ve Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlar tarafından destekleniyor.