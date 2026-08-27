Fransa 2027 Seçimleri Münazarası Yapıldı

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan siyasetçilerin katıldığı ilk münazarada, ülke ekonomisini iyileştirmeye ve kamu borcunu azaltmaya yönelik teklifler ele alındı.

Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneğinin (MEDEF) Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği 2 günlük konferans sona erdi.

Konferansta 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Fransız siyasetçiler Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann ve Edouard Philippe ilk ortak münazaraya katıldı.

Münazarada, ülke ekonomisi, kamu borcu, yeniden sanayileşme, emeklilik yaşı, ekoloji, istihdam ve vergi konuları ele alındı.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin adayı Retailleau, Fransız firmalarının ilk sorununun bürokratik bir devletle karşı karşıya kalmaları olduğunu belirterek, Fransa iflasın eşiğindeyken kamu borcunun ödenmeden iptal edilmesine yönelik söylemlerin "delice" olduğunu savundu.

Retailleau, firmaların uyması gerektiği "en saçma 100 düzenlemeyi" iptal etmek istediğini ifade ederek, bir firmanın aynı aileden bir üyeye devredilmesi durumunda vergi istenmemesini önerdi.

"Maaşları artırmazsanız, Fransa resesyona girecek"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, şirketlere yapılan kamu yardımı iptal edilirse devletin bütçe açığının sona ereceğini savunarak, "Maaşları artırmazsanız, Fransa resesyona girecek." dedi.

Melenchon, cumhurbaşkanı seçilirse Fransızların çıkarlarıyla ters düşen Avrupa Birliği (AB) direktiflerine uymayacaklarına işaret ederek, "dünyadaki teknoloji yarışını kazanan Çinlilere düşman gibi muamele edilmemesi gerektiğini" dile getirdi.

"Ekolojik devrim, 21. yüzyılın en büyük sanayi devrimi olacak"

Merkez solcu parti Place Publique'in cumhurbaşkanı adayı Glucksmann ise çalışan merkezli yeni bir toplum inşa etmek istediğini kaydederek, "Ekolojik devrim, 21. yüzyılın en büyük sanayi devrimi olacak." yorumunu yaptı.

Glucksmann, seçilecek yeni cumhurbaşkanının, Fransız firmalarını Çin ithalatına karşı korumak için AB kararlarının alındığı Brüksel'de yumruğunu masaya vurması gerektiğini savunarak, "Fabrikaları geri getirmeliyiz, üreticilerimizi korumalıyız." dedi.

"Ekoloji özgürlüğün koşuludur"

Yeşiller Partisi (EELV) cumhurbaşkanı adayı Tondelier de ekonomik faaliyetlerin hava sıcaklığı, su döngüsü, ormanlar ve okyanuslara bağlı olduğunun altını çizerek, "Çevreciler, özgürlüğü ve ekolojiyi istiyor; ekoloji özgürlüğün koşuludur." değerlendirmesinde bulundu.

Tondelier, iktidara gelmesi halinde, emeklilik yaşını 64'e çıkaran reformu iptal edeceğini kaydederek, enerji fiyatları artışıyla mücadele etmek için yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmayı önerdi.

"Fransa'nın AB'ye katkısını 5 milyar avroya sınırlandırma" önerisi

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Le Pen ise kamu harcamalarının azaltılmasından yana olduğunu kaydederek, bu yılki bütçe görüşmelerinden önce partisinin kamu harcamalarından 125 milyar avroluk tasarruf planını açıklayacağını belirtti.

Le Pen, ülkesinin AB bütçesine yıllık katkısını 5 milyar avroyla sınırlandırmak istediğini ifade etti.

"Fransızların emekliliğe daha geç ayrılması" teklifi

Merkez sağcı Ufuklar Partisinin cumhurbaşkanı adayı Philippe de, kamu hesaplarını düzeltmek için Fransızların emekliliğe daha geç ayrılmasını ve devletin sosyal harcamaları daha iyi kontrol etmesini teklif etti.

Merkez sağcı Rönesans partisinin cumhurbaşkanı adayı Attal ise, yapay zekanın sunduğu "fırsatı" kullanarak kamu harcamaları üzerinden tasarruf yapılması gerektiğini belirtti. Attal, ülkedeki konut ve inşaat sektörünün durumu hakkındaki endişesini dile getirdi.