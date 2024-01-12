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Fransa, Fransız Hava Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti - Son Dakika
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Fransa, Fransız Hava Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız Hava Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı sipariş verildiğini duyurdu. Lecornu, bu siparişin ülke için önemli olduğunu ve Fransız ordusunun operasyonel kapasitesinin modernize edileceğini belirtti. Rafale savaş uçakları, Fransız Daussault şirketi tarafından üretilmektedir.

Fransa, Fransız Hava Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti
12.01.2024 - 19:53,  Güncelleme: 19:53
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız Hava Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı sipariş verildiğini bildirdi.

Lecornu X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız Havva Kuvvetleri için 42 Rafale savaş uçağı siparişi verdiklerini ve bunun ülkesi için önemli olduğunu ifade etti.

Bunun Fransa'nın egemenliği, güvenliği ve ordusu için çok güzel bir haber olduğunu belirten Lecornu, Fransız ordusunun operasyonel kapasitesinin modernize edileceğini kaydetti.

Rafale savaş uçakları, Fransız Daussault şirketi tarafından üretiliyor.

Kaynak: AA
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Fransa, Savunma, Politika, Güncel, Son Dakika

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