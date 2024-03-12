Fransa Akdeniz Donanma Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, Fransa Akdeniz Donanma Komutanı Koramiral Gilles Boidevezi ve beraberindeki heyetin Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Boidevezi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret ettiği, müttefik iki ülkenin askeri işbirliği konularında heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.
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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu iddianamede yer aldı. Sanığın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Yalova'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Sağlık ve Sanat Resim Sergisi'nde, sağlık çalışanlarının yaptığı birbirinden güzel resimler sergilendi. Vali Hülya Kaya, sağlıkçıların sanat aktivitelerinde başarılı olduklarını belirterek, sergide emeği geçenleri tebrik etti.
Gümüşhane'de duruşma dönüşü kaza geçiren avukat Öznur Taş için Samsun Adliyesi önünde düzenlenen törende meslektaşları gözyaşı döktü.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen panelde, İstiklal Marşı'nın önemi ve Mehmet Akif Ersoy'un edebi şahsiyeti ele alındı. Panelde, farklı konularla ilgili sunumlar yapıldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pek çok siyasi partinin yerel seçimle ilgili seçim beyannamesini geç açıkladığını belirterek, kendilerinin yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili bütün eylem planlarını iki sene önce açıkladıklarını söyledi. Babacan, yerel seçimlerin önemini vurgulayarak, sonuçların halkın memnuniyetini göstereceğini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve pres çalışmaları yaparak maça hazırlandı. Sivasspor'un golcü oyuncusu Fode Koita, idmanda yaptığı açıklamada, takımın ligde daha iyi yerlere gelmek istediğini ve taraftarların desteğini beklediğini söyledi.
Bursa'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş, Emir Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda oğlu Sinan Ateş'in yanına defnedildi.
Erzurum, Iğdır ve Erzincan'da, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
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