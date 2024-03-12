Fransa Akdeniz Donanma Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Fransa Akdeniz Donanma Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, Fransa Akdeniz Donanma Komutanı Koramiral Gilles Boidevezi ve beraberindeki heyetin Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret ettiğini bildirdi. Boidevezi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret etti ve müttefik iki ülkenin askeri işbirliği konularında heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

12.03.2024 16:03  Güncelleme: 16:06
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Milli Savunma Bakanlığı, Fransa Akdeniz Donanma Komutanı Koramiral Gilles Boidevezi ve beraberindeki heyetin Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Boidevezi'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret ettiği, müttefik iki ülkenin askeri işbirliği konularında heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Akdeniz Donanma Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti - Son Dakika

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