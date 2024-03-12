Fransa Akdeniz Donanma Komutanı Türkiye'yi ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yerel seçim beyannamemizi iki sene önce açıkladık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pek çok siyasi partinin yerel seçimle ilgili seçim beyannamesini geç açıkladığını belirterek, kendilerinin yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili bütün eylem planlarını iki sene önce açıkladıklarını söyledi. Babacan, yerel seçimlerin önemini vurgulayarak, sonuçların halkın memnuniyetini göstereceğini ifade etti.