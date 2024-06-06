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Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın UAEA kararından memnun

Fransa, Almanya ve İngiltere İran\'ın UAEA kararından memnun

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda İran'ın aleyhine alınan karardan memnun olduğu bildirildi. Ülkelerin hükümetleri, İran'ın UAEA ile işbirliği yapmamasına yanıt olarak alınan kararı desteklediklerini belirtti. Kararda, İran'ın UAEA'nın sorularını yanıtlaması ve işbirliği yapması gerektiği vurgulandı.

06.06.2024 01:01
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Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda İran'ın aleyhine alınan karardan memnun olduğu bildirildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları Sözcülerinin yaptığı ortak yazılı açıklamada, söz konusu ülkelerinin hükümetlerinin UAEA Yönetim Kurulu'nun İran hakkında aldığı karardan memnun olduğu belirtildi.

Açıklamada, kararın, "İran'ın topraklarındaki çeşitli bölgelerde duyurulmamış nükleer maddelerine ilişkin UAEA ile iyi niyetle işbirliği yapmayı reddetmesine bir yanıt" olduğu kaydedildi.

İran'ın UAEA ile işbirliği yapması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu ülkenin ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) gereği tüm nükleer maddelerini ve faaliyetlerini Ajansa bildirmek zorunda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın UAEA'nın sorularını çözüme kavuşturacak gerekli teknik açıklamayı yapması gerektiği ifade edildi.

UAEA Yönetim Kurulu'nda İran aleyhine alınan kararda, İran'ın Ajansla yeterince işbirliği yapmadığı belirtilmişti.

Kararda İran ve UAEA arasında Mart 2023'te varılan "Ortak Mutabakat"ta yer alan maddelere ivedilikle uyulması, Ajansın bu ülkedeki doğrulama ve denetleme faaliyetleri için gönderdiği deneyimli müfettişlerin çalışmalarına izin verilmesi istenmişti.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Almanya ve İngiltere İran'ın UAEA kararından memnun - Son Dakika

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