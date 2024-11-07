Fransa, Almanya ve Polonya'dan Gürcistan'a Soruşturma Çağrısı

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Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, Gürcistan'daki parlamento seçimlerindeki "usulsüzlük" iddialarıyla ilgili şeffaf soruşturma yürütülmesini talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimleri hakkında ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gürcistan'daki seçimlerin seyrine ilişkin endişe duyulduğu belirtilirken, seçimlerde usulsüzlükler yapıldığı ve seçmenlere yönelik tehditler yaşandığı iddia edildi.

Bu durumdan endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, ülkedeki seçimlerle ilgili Uluslararası Seçim Gözlem Misyonunu tarafından raporlanan usulsüzlükler ve seçimlerle ilgili yapılan şikayetler hakkında şeffaf soruşturmalar yürütülmesi istendi.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek seçim sonuçlarını tanımamıştı.

Gürcistan Savcılığından 30 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim'de parlamento seçimlerine yönelik "hile" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.