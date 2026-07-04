Fransa, Amiral Gemisini Geri Gönderiyor - Son Dakika
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Fransa, Amiral Gemisini Geri Gönderiyor

04.07.2026 00:23
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Macron, Charles de Gaulle gemisinin Toulon'a döndüğünü, Orta Doğu'daki imkanların sürdüğünü duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İran Savaşı sonrasında Orta Doğu'ya gönderilen Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Toulon Limanı'na dönmekte olduğunu bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin 2 mayın avlama gemisi dahil mayın temizleme imkanlarını Orta Doğu'da konuşlandırdığını belirtti.

Bunlara 2 fırkateyn ve 1 deniz devriye uçağının eşlik ettiğini kaydeden Macron, ortaklarıyla beraber söz konusu imkanlarla Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Macron, ABD ile İran arasında 17 Haziran'da mutabakat zaptı imzalanmasının bölgenin istikrarı için önemli bir gelişme olduğuna, söz konusu mutabakatta Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünün yeniden teyit edildiğine işaret etti.

Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile yaptığı görüşmenin ardından, bölgedeki olumlu gidişatı ve ihtiyaçların değişmesini göz önünde bulundurarak buradaki Fransız imkanlarını gözden geçirmeye karar verdiğini belirten Macron, amiral gemisi Charles de Gaulle'ün Fransa'nın Toulon kentindeki limana dönmekte olduğunu ifade etti.

Macron, bu amiral gemisine eşlik eden diğer gemilerin ve mayın temizleme imkanlarının Orta Doğu'da kaldığını ve müdahale etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Elysee Sarayı, Charles de Gaulle gemisinin halihazırda Akdeniz'de bulunduğunu bildirdi.

ABD-İran Savaşı'nın başlamasının ardından Macron'un kararıyla Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Orta Doğu'ya gönderilmişti.

Kaynak: AA

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