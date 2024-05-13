Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Kazakistan'da barış anlaşması müzakerelerine memnuniyetle karşılık verdi - Son Dakika
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Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Kazakistan'da barış anlaşması müzakerelerine memnuniyetle karşılık verdi

Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Kazakistan\'da barış anlaşması müzakerelerine memnuniyetle karşılık verdi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Kazakistan'da barış anlaşması müzakerelerine katılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Açıklamada, Fransa'nın taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla aldığı inisiyatifi desteklediği ve her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca, Fransa'nın Güney Kafkasya'da uluslararası hukuka uygun, adil ve kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

13.05.2024 16:43
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Fransa, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, Kazakistan'da barış anlaşması müzakerelerinde bulunmasını memnuniyetle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının, barış anlaşması müzakereleri kapsamında 10-11 Mayıs'ta Kazakistan'ın Almatı kentinde bir araya gelişine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu müzakerelerin desteklendiği belirtilerek Fransa'nın, Kazakistan'ın taraflar arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla aldığı inisiyatifi memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasının ve tarafların 1991 Almatı Bildirgesi'ne bağlılığının öneminin vurgulandığı açıklamada, sınırların 19 Nisan 2024 tarihli deklarasyonda mutabık kalınan ilkeler temelinde belirlenmesine devam edilmesi ve 2 ülke arasında barış anlaşması imzalanmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın, Güney Kafkasya'da uluslararası hukuka uygun, adil ve kalıcı barışın sağlanması için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Fransa ve Azerbaycan ilişkilerinde, 2023 sonundan bu yana gerginlik yaşanıyor.

Fransa, Aralık 2023'te, Ermenistan'a 50 zırhlı araç göndereceğini açıklamış, Azerbaycan ise Ermenistan'a askeri yardımlarını artıran Paris hükümetini eleştirmişti.

Şubatta ise Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, resmi ziyaret için gittiği Ermenistan'da, bu ülkeye kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Öte yandan, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerde de gerginlik yaşanmıştı. Azerbaycan, geçen yılın sonunda, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan ederken, ocakta ise ülkede casusluk yaptığı gerekçesiyle 1 Fransız vatandaşı tutuklanmıştı.

Fransa, Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren eylemlerde bulunduğunu gerekçe göstererek istişarede bulunmak üzere Bakü Büyükelçisini ülkeye geri çağırmıştı.

Kaynak: AA

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