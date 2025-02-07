Fransa-BAE İşbirliği: 30 Milyar Avro Yatırım

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkesinde kurulması planlanan yapay zeka odaklı teknoloji kampüsüne 30 milyar avrodan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliğini görüşmek üzere Fransa'yı ziyaret etti.

Fransa ve BAE tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al Nahyan'ı dün Paris'teki Elysee Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde ağırladı.

Yamekte taraflar, yapay zekaya ilişkin işbirliğini görüştü.

İki ülke arasında teknoloji alanında "ortak çerçeve anlaşmasına" varıldı ve bu kapsamda Fransa'da yapay zeka odaklı teknoloji kampüsünün kurulmasına karar verildi.

Görüşmede iki lider, bu alanda stratejik ortaklık kurma isteklerini dile getirerek, yapay zekanın değer zincirinin gelişmesini desteklemeye yönelik işbirliği projelerini ve yatırımları araştırmayı taahhüt etti.

Bu kapsamda yapay zeka alanında yatırımlar yapılması, son teknolojiye sahip çiplerin ve veri merkezlerinin satın alınması gibi çeşitli adımların atılması bekleniyor.

İki lider, yapay zeka alanında işbirliği projelerinin gelişimini gelecek aylarda yakından takip etme konusunda mutabık kaldı.

BAE'nin, 30 milyar avrodan fazla yatırım hedefi

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da görüşmeye dair X hesabından yaptığı açıklamada bulundu.

Barrot, BAE'nın ülkesindeki yapay zekaya odaklı kampüse 30 milyar avrodan fazla yatırım yapacağını belirtti.

Fransız basını ise yapay zeka odaklı kampüsün bünyesinde 1 gigavata kadar hesaplama kapasitesi olan dev veri merkezinin bulunacağını bildirdi.