Fransa Başbakanı Barnier İstifa Etti

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(ANKARA) - Fransa Başbakanı Michel Barnier, Fransa Ulusal Meclisi'nde dün yapılan güvenoyu oylamasıyla hükümetin düşmesinin ardından bugün görevinden istifa etti. Barnier, yeni bir başbakan atanıncaya kadar geçici olarak görevde kalacak.

Bu sabah Elysee Sarayı'na giden Fransa Başbakanı Michel Barnier, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı bir saatlik görüşmenin ardından saraydan ayrıldı. Elysee'den yapılan açıklamada, istifa eden Barnier ve hükümetinin yeni bir başbakan atanıncaya kadar geçici olarak görevde kalacağı belirtildi.

Fransa Ulusal Meclisi'nde yapılan güvenoyu oylaması sol koalisyon ve aşırı sağcı milletvekillerinin ortak oylarıyla Başbakan Michel Barnier'nin aleyhine sonuçlanıp hükümetin düşmesine neden olmuştu. Barnier'nin Fransız Anayasası'nın 50'nci maddesine göre, istifa etmesi gerekirken 2025 Bütçesi de dahil Barnier hükümetinin üzerinde çalıştığı tasarıların geçersiz sayılması bekleniyor.