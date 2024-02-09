Fransa Başbakanı Gabriel Attal\'ın kabinesine yeni isimler katıldı

Fransa'da Başbakan Gabriel Attal'ın 11 Ocak'ta açıkladığı kabinesine yeni isimler katıldı.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Attal'ın halihazırda 14 kişilik kabinesine ek 20 üye katıldı.
Mevcut bakanlar aynı konumlarını korurken, Amelie Oudea-Castera'nın statüsünde değişikliğe gidildi ve sadece Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı olarak görevine devam etmesi kararlaştırıldı.
Oudea-Castera'dan alınan Eğitim ve Gençlik Bakanlığının başına ise 2017-2020 yılları arasında Adalet Bakanlığını yöneten Nicole Belloubet getirildi.
Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanı ise Stanislas Gerini oldu.
İktidarın ortaklarında Horizons (Ufuklar) Partili Milletvekili Frederic Valletoux Sağlıktan Sorumlu Bakan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Rönesans Milletvekili Marie Guevenoux ise Deniz Aşırı Topraklardan Sorumlu Bakan olarak atandı.
Bir diğer Rönesans Milletvekili Guillaume Kasbarian, Konuttan Sorumlu Bakan olarak görevlendirilirken, Jean- Noel Barrot ise Avrupa'dan Sorumlu Bakan oldu.
Daha önce Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde kabinede görev alan Sarah El Hairy, Çocukluk, Gençlik ve Aileden Sorumlu Bakanı ve Olivia Gregoire'nin ise Şirketler, Turizm ve Tüketimden Sorumlu Bakanı olarak atanması yapıldı.
Kabineye, Sanayi ve Enerjiden Sorumlu Bakan Roland Lescure, Kamu Harcamalarından Sorumlu Bakan Thomas Cazenave, Kırsal Alandan Sorumlu Bakan Dominique Faure, Yaşlı ve Engellilerden Sorumlu Bakan Fadila Khattabi, Dış Ticaret, Frankofoni ve Yurtdışındaki Fransızlardan Sorumlu Bakan Franck Riester ve Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete de katıldı.
Agnes Pannier-Runacher ise Tarım Bakanlığı nezdinde devlet bakanı olarak görev alacak.
Marina Ferrari Dijitalden Sorumlu Devlet Bakanı ve Sabrina Agresti-Roubache de Kentten ve Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak çalışacak.
Kabinede Patricia Miralles, Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı ve Herve Berville ise Deniz ve Biyoçeşitlilikten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapacak.
Chrysoula Zacharopoulou da Kalkınma ve Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.
Macron, 14 Şubat'ta yerel saat ile 10.00'da kabine üyelerinin tamamının katılımıyla Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenleyecek.
Attal'ın kabinesini oluşturan çok sayıda bakan konumundaki isim 11 Ocak'ta açıklanmıştı.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın kabinesine yeni isimler katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?