Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sol ittifakının sandıktan birinci çıktığı erken genel seçimlerin ardından istifa edecek

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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci çıktığı erken genel seçimlerin ardından yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını bildirdi.

Attal, kesin olmayan sonuçlara göre, sol ve çevreci partilerin kurduğu Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci parti olarak çıktığı erken genel seçimlerin ardından Başbakanlık ofisinden açıklamalarda bulundu.

Yeni seçilen 577 milletvekili tebrik eden Attal, Meclisi feshetme kararını kendisinin seçmediğini ve bunun sonuçlarına katlanmayı reddettiğini söyledi.

Attal, "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının adaylarıyla mücadele etmeye karar verdiklerini belirterek, "aşırıcı partilerin" Mecliste salt çoğunluğunu oluşturamadığına dile getirdi.

Kendi ittifaklarının da Mecliste çoğunluğa ulaşamadığına dikkati çeken Attal, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım." ifadelerini kullandı.

"Bu gece, milletimiz için yeni bir dönem başlıyor"

Gabriel Attal, şunları kaydetti:

"Bu gece, milletimiz için yeni bir dönem başlıyor. Yarından itibaren iktidarın ağırlık merkezi artık her zamankinden daha fazla Fransızların iradesiyle Parlamentonun elinde, milletin temsilcilerinin elinde, dolayısıyla vatandaşlarımızın elinde olacak."

Başbakan Attal, aşırı sağın bu seçimde tarihi bir puana ulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Attal, genel seçimlerin 2. turunda, Hauts-de-Seine'in 10. seçim bölgesinde oyların yüzde 61,62'sini alarak milletvekili seçildi.