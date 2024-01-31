Fransa, Batı Afrika\'daki üslerinde askeri personel sayısını azaltacak

Fransa'nın Batı Afrika ülkeleri Senegal, Gabon ve Fildişi Sahili'ndeki daimi üslerinde askeri personel sayısını azaltacağı bildirildi.
Le Monde'un Elysee kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Aralık 2023'te yaptığı savunma toplantısında, Gabon, Senegal ve Fildişi Sahili'ndeki üslerde personel azaltma kararı aldı.
Bu kapsamda Gabon'un başkenti Librevil, Senegal'in başkenti Dakar ve Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki Fransız üslerinde askeri personel sayısı azaltılacak.
Elysee yetkilisi, kararın, bir "eksen değişikliğini" göstermediğini aksine Cumhurbaşkanı Macron'un Şubat 2023'te duyurduğu yeni Afrika stratejisi kapsamında atılan bir adım olduğuna işaret etti.
Fransa'nın Libreville ve Dakar'da 350'şer, Abidjan'da 950 askeri bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Macron, Şubat 2023'te, "Fransa'nın, Afrika'daki askerli üslerinde bir dönüşüme giderek özellikle kıtadaki iş gücünü azaltacağını" belirtmiş, bu dönüşümü ülkesinin Afrika'daki çehresini değiştirmek, Fransa karşıtlarının bahane olarak kullandığı "geçmişin mirasından uzaklaşmak" için istediklerini kaydetmişti.
Fransa ve Mali arasında yaşanan diplomatik gerilimin ardından Paris yönetimi, Barkhane Operasyonu kapsamında bu ülkede bulunan son askerlerini 2022'de çekmişti.
Sabre Operasyonu kapsamında, Burkina Faso'da konuşlu Fransız askerleri de askeri yönetimin talebi üzerine 2023'ün başlarında ülkeden çekilmişti.
Mali ve Burkina Faso'nun ardından Temmuz 2023'teki askeri darbenin ardından Nijer'in de Fransa ile ilişkileri gerilmiş ve 2023 sonunda Fransa, bu ülkedeki askerlerini çekmişti.
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