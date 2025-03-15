Fransa Büyükelçisi Adıyaman'ı Ziyaret Etti

(ADIYAMAN) - Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Müsteşar Constantin Prevelakis, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Tutdere, Dumont'a 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen "Umut Çiçeği" broşunu takdim etti.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Büyükelçi Dumont ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından Fatih Kadın ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle buluştu. Kurslardaki çalışmaları inceleyen Dumont, kadın kursiyerlerden bilgi aldı.

Büyükelçi Dumont ve beraberindeki heyet daha sonra Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) desteğiyle yapımı tamamlanma aşamasına gelen 10 bin metreküplük içme suyu deposu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Projenin ilerleyişine ilişkin bilgi alan heyete, Başkan Tutdere eşlik etti.

Tutdere, Fransa'nın Adıyaman'a verdiği destek için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bugün, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont'u Adıyaman'da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Fransız dostlarımız, deprem sonrası Adıyaman'a önemli desteklerde bulundu. İçme suyu projemize verdikleri katkı da bunun en somut örneklerinden biri. Büyükelçi Dumont, bugün Adıyaman'a gelerek bizleri yerinde görmek ve dayanışmalarını bir kez daha göstermek istedi."

Ziyaret sırasında Tutdere, Büyükelçi Dumont'a, 04.17 Belgesel Atölyesi ile simgeleşen ve 6 Şubat depremlerinin ardından dayanışmanın, umudun ve yeniden ayağa kalkmanın sembolü haline gelen "Umut Çiçeği" broşunu takdim etti.

Heyet, AFD desteğiyle yürütülen içme suyu projesi kapsamında yapımı devam eden, betonarme ve mekanik imalatlarının yüzde 90'ı tamamlanan su deposunu yerinde inceledi.