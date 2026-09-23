Fransa Çalışma Bakanlığı, yapay zeka uyumu için 80 milyon avroluk planı açıkladı

Fransa Çalışma Bakanlığı, yapay zeka uyumu için 80 milyon avroluk planı açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Çalışma Bakanlığı, işletmelerin ve çalışanların yapay zeka teknolojilerine uyumunu hızlandırmak için 80 milyon avroluk plan açıkladı. 12 maddelik plan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin entegrasyonunu ve çalışanların yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Fransa'da hükümet, şirketlerin ve çalışanların kullanımı artan yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamalarını hızlandırmaya yönelik 80 milyon avroluk destek planı açıkladı.
Fransa Çalışma Bakanlığı, Fransız işletmelerin, işçilerin ve iş arayanların hayatın her alanını etkilemeye başlayan yapay zekaya adaptasyonunu güçlendirmek için harekete geçti.
Bakanlığın 12 madde halinde açıkladığı 80 milyon avroluk plan ile özellikle küçük ve orta ölçekli Fransız işletmelerin bu teknolojilere entegre edilmesi hedefleniyor.
Ayrıca plan Fransız çalışanlar arasında da yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eylemler içeriyor.
Plan kapsamında bakanlık siber güvenlik gibi alanlarda yapay zeka kullanımını etkin kılmak için faaliyet gösteren kurumlara ek ödenek ayrılmasının yanı sıra işe alımlarda da yapay zeka destekli programların kullanılmasını amaçlıyor.
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