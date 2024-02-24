Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Tarım Fuarı'na Katılmasıyla Çiftçiler Arasında Arbede - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Tarım Fuarı'na Katılmasıyla Çiftçiler Arasında Arbede

Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un Tarım Fuarı\'na Katılmasıyla Çiftçiler Arasında Arbede

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katılmasıyla çiftçiler arasında arbede yaşandı. Çiftçiler, Macron'un tarım krizine çözüm üretmesini isteyerek protesto gösterileri düzenledi. Macron ise tarım krizinin bu fuarda çözülemeyeceğini belirtti ve çiftçilere destek sözü verdi.

24.02.2024 12:33
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katılmasıyla polis ve çiftçiler arasında arbede yaşanmaya başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron'un fuara gelmesiyle onlarca çiftçi, güvenliği de geçerek etkinliğin yapıldığı alana girdi.

Öfkeli kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenliğin yetersiz kalması üzerine fuara özel polis birimleri intikal etti.

"Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, "gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını" belirtti.

Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı çiftçiler gözaltına alındı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Eylem devam ettiği sürece fuarın bazı alanlarının halka kapalı olacağı duyuruldu. Organizatörleri ayrıca fuarın bugün halka açılış saatini erteledi.

Fuarı ziyaret etmeye gelen 2 bini aşkın kişi kapıda bekliyor.

Çiftçiler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ülkede yaşanan "tarım krizinin" farkına varıp buna çözüm üretmesini istiyor.

Fuarda konuşma yapan Macron, tarım krizinin bu fuarda birkaç saate çözülmeyeceğini ifade ederek, etkinliğin iyi geçmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin "gelir krizi" yaşadığını belirten Macron, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çiftçiler için taban fiyat belirleyeceklerini kaydetti.

Tarım sektörü sendikalarını 3 hafta sonra Elysee Sarayı'nda ağırlayacağını bildiren Macron, "Soulevements de la Terre" isimli çevreci topluluğu fuara davet ettiğine yönelik iddiayı sert bir dille yalanladı.

Macron, fuarda yaşanan arbede konusunda, insanların öfkesini ifade edebileceğini ancak şiddet uygulayamayacağını belirtti.

Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan başat etkinlik olarak biliniyor.

Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan geleneksel fuara, ülkenin cumhurbaşkanı da dahil önde gelen siyasiler katılım gösteriyor.

Fransa'da hükümetin ve AB'nin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, günlerce traktörleriyle Paris ve çevresindeki yolları trafiğe kapatmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Tarım Fuarı'na Katılmasıyla Çiftçiler Arasında Arbede - Son Dakika
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