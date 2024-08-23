Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni başbakanını belirlemek için görüşmelere başladı

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(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin yeni başbakanını belirlemek üzere siyasi partilerle görüşmelere başladı. Haftalar önce düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerini önde tamamlayan sol ittifak NFP'den temsilciler de, ortak başbakan adayları Lucie Castets ile birlikte Macron ile görüşmek için Elysee Sarayı'na gitti. Atanacak yeni başbakanın 1 Ekim'e kadar 2025 bütçe tasarısını parlamentoya sunması gerekiyor.

Paris Yaz Olimpiyatları'nın ardından Fransa'da siyasi gündem yeniden hareketlenmeye başladı. Haziran ayında erken seçim kararı alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'teki görece çoğunluğu kaybetmesine rağmen hala yeni bir başbakan atamadı. Macron, bugün itibarıyla yeni bir başbakan belirlemek için Elysee Sarayı'nda siyasi parti temsilcileri ile görüşmelerine başladı. Fransa basını yeni bir başbakan belirlemede etkili olacak görüşmelerin pazartesi günü Ulusal Meclis'te devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Ulusal Meclis seçimlerini önde tamamlayan sol ittifak Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) ortak başbakan adayı Lucie Castets de NFP'den temsilcilerle birlikte Macron'la görüşmek üzere Elysee Sarayı'na gitti. Castets, "Cumhurbaşkanına seçim sonuçlarına saygı göstererek ülkeyi felçten kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için buradayız" dedi.

Fransa Ulusal Meclis'inde 193 milletvekili ile Meclis'teki en geniş temsiliyeti kazanan NFP içerisinde partilerin belirlediği ortak adayın başbakan olması bekleniyordu. Ancak hiçbir siyasi bloğun meclisteki salt çoğunluğu elde edemediğini vurgulayan Macron, Paris Olimpiyatları bitene kadar yeni bir başbakan atamayacağını söylemişti.

Macron, "merkezdeki güçlere" yeni bir başbakan belirlenmesi için bir araya gelme çağrısı yapmıştı. NFP bu çağrının ardından Macron'u seçim sonuçlarına saygı göstermemekle suçlamıştı.

Fransa'nın mevcut Başbakanı Gabriel Attal seçimlerden sonra istifa etmesine rağmen yeni başbakan atanana kadar geçici olarak başbakanlık görevini sürdürüyor. Atanacak yeni başbakanın parlamentodan da güvenoyu alması ve 1 Ekim'e kadar 2025 bütçe tasarısını parlamentoya sunması gerekiyor.