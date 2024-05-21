Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya'ya gidiyor - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya'ya gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Kaledonya\'ya gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarının yaşandığı Yeni Kaledonya'ya diyalog ve müzakere sürecini yürütecek bir misyon oluşturmak amacıyla gideceğini duyurdu. Yeni Kaledonya'da devam eden şiddet olaylarında 22 kişi daha gözaltına alındı. Turistler ise Fransız, Yeni Zelandalı ve Avustralyalı yetkililerin işbirliği sayesinde ülkelerine döndü.

21.05.2024 16:13
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, şiddet olaylarının yaşandığı, ülkenin Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'ya gideceği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Prisca Thevenot, Elysee Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı açıklamada, Macron'un, diyalog ve müzakere sürecini yürütecek bir misyon oluşturmak amacıyla bu akşam Yeni Kaledonya'ya gideceğini duyurdu.

Hükümetin durumu kontrol altına almak amacıyla Yeni Kaledonya'da çalışmalarda bulunduğunu ve "normale dönüş için yapılacak çok iş olduğunu" belirten Thevenot, gelecek haftalarda Başbakan Gabriel Attal'ın da adaya gideceğini söyledi.

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Thomas Portes, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un Yeni Kaledonya'ya gitme kararını "sorumsuzca" olarak değerlendirerek, "bu monarşik hareketin sadece öfkeyi daha da artıracağını" ifade etti.

Öte yandan, Yeni Kaledonya Yüksek Komiserliği, son 24 saat içindeki gelişmelere ilişkin paylaşımında, devam eden şiddet olaylarında 22 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Şiddet olayları nedeniyle Yeni Kaledonya'da mahsur kalan yaklaşık 100 turistin, Fransız, Yeni Zelandalı ve Avustralyalı yetkililer arasındaki işbirliği sayesinde kiralanan uçuşlarla bölgelerine döndüğünü bildiren Yüksek Komiserlik, yaklaşık 500 kişinin daha ülkelerine götürüleceğini aktardı.

Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, Yeni Kaledonya'daki şiddet olayları sırasında 3 sivilin ölümünün ardından 4 kişinin cinayetle suçlandığını ve şiddetin başlamasından bu yana toplam 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Dupas, adadaki ayaklanmaların başlamasından bu yana başkent Noumea ve komşu kasabalarda yaklaşık 400 iş yeri ve dükkanın hasar gördüğünü, bu hasarın çoğunluğunun yangın nedeniyle oluştuğunu kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre ise 20 Mayıs'ta Elysee Sarayı'nda Emmanuel Macron başkanlığında Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin düzenlenen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinde, "kamu binalarını korumak ve iç güvenlik güçlerini bir süreliğine askeri personelle değiştirmek" amacıyla "ek kaynaklar" kullanılmasına karar verildi.

Yeni Kaledonya'da OHAL'e giden süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin bağımsızlık yanlısı yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti, anayasa değişikliği tasarısıyla Ada'daki 25 binden fazla Fransız seçmenin seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Adada 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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