Fransa'da 44 kişinin yaralandığı tren kazasında raylarda başka ray parçası bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da 44 kişinin yaralandığı tren kazasında raylarda başka ray parçası bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Seine-Maritime ilinde dün 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı tren kazasının sabotaj olabileceği yönünde şüpheler bulunuyor. Polis yetkilileri, rayların üzerinde başka bir ray parçası bulunduğunu belirterek soruşturmanın kazada kasıt olabileceği üzerine sürdürüldüğünü ifade etti.

Fransa'nın Seine-Maritime ilinde dün trenin raydan çıkması sonucu 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı kazanın sabotaj sonucu olabileceği yönünde şüphelerin olduğu ifade edildi.

Fransa basınına açıklama yapan polis yetkilileri, rayların üzerinde başka bir ray parçasının bulunduğunu ifade ederek, polisin soruşturmasını kazada kasıt olabileceği üzerine devam ettirdiğini belirtti.

Polisin kazanın sabotaj olabileceği yönünde bulgulara ulaştığı, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Fransa'da dün Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığı belirtilmiş, kaza sonucunda 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Tren Kazası, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Fransa, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da 44 kişinin yaralandığı tren kazasında raylarda başka ray parçası bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı Şanlıurfa’da cinayet zanlısı evde oluşturulan gizli bölmede yakalandı
KKTC’de gemi faciasının ardından iki bakan değişti KKTC'de gemi faciasının ardından iki bakan değişti
Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından Doğu-Batı boru hattını kapattı
Antalya’da skandal paylaşım Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başken vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt
Trossard, Beşiktaş’ta siftah yaptı Trossard, Beşiktaş'ta siftah yaptı
Maltepe’de dehşet saçmıştı Ev sahibi çifti öldüren kiracı tutuklandı Maltepe’de dehşet saçmıştı! Ev sahibi çifti öldüren kiracı tutuklandı

21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 21:57:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Fransa'da 44 kişinin yaralandığı tren kazasında raylarda başka ray parçası bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement