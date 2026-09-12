Fransa'da 44 kişinin yaralandığı tren kazasında raylarda başka ray parçası bulundu
Fransa'nın Seine-Maritime ilinde dün 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı tren kazasının sabotaj olabileceği yönünde şüpheler bulunuyor. Polis yetkilileri, rayların üzerinde başka bir ray parçası bulunduğunu belirterek soruşturmanın kazada kasıt olabileceği üzerine sürdürüldüğünü ifade etti.
Fransa'nın Seine-Maritime ilinde dün trenin raydan çıkması sonucu 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı kazanın sabotaj sonucu olabileceği yönünde şüphelerin olduğu ifade edildi.
Fransa basınına açıklama yapan polis yetkilileri, rayların üzerinde başka bir ray parçasının bulunduğunu ifade ederek, polisin soruşturmasını kazada kasıt olabileceği üzerine devam ettirdiğini belirtti.
Polisin kazanın sabotaj olabileceği yönünde bulgulara ulaştığı, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Fransa'da dün Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığı belirtilmiş, kaza sonucunda 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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