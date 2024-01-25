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Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı göç yasasını kısmen onayladı - Son Dakika
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Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı göç yasasını kısmen onayladı

Fransa'da Anayasa Konseyi, hükümetin aşırı sağın oyları sayesinde Parlamentodan geçirdiği tartışmalı göç yasasına kısmen onay verdi. Konsey, yasayı oluşturan maddelerin bir kısmını çıkararak aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve sosyal yardımlara erişimi süreye bağlayan maddelerin yasadan çıkarılmasına hükmetti. Ayrıca, göç kotalarını düzenleyen düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar verildi. Göç yasasının son hali Resmi Gazete'de yayımlanmadan yürürlüğe giremeyecek.

Fransa\'da Anayasa Konseyi, tartışmalı göç yasasını kısmen onayladı
25.01.2024 - 20:01,  Güncelleme: 20:26
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Fransa'da Anayasa Konseyi, hükümetin aşırı sağın oyları sayesinde Parlamentodan geçirdiği tartışmalı göç yasasına kısmen onay verdi.

Anayasa Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, göç yasası kısmen onaylanırken, yasayı oluşturan 86 maddeden 30'dan fazlasının çıkarılması kararlaştırıldı.

Konsey, aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa'da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin yasadan çıkarılmasına hükmetti.

Parlamento tarafından göç kotalarının oluşturulmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar veren Anayasa Konseyi, parlamenterlerin göçle ilgili kota belirleme yükümlülüğü olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı öğrencilerden depozito alınmasını kapsayan madde de yasadan çıkarıldı. Bu depozitoyla, yabancı öğrenci hakkında Fransız topraklarından uzaklaştırma kararı alındığında dönüş masraflarının karşılanması hedefleniyordu.

Anayasa Konseyi ayrıca, göç yasasında Fransa'da doğan yabancıların vatandaşlık şartlarına değişiklik getiren maddeye de onay vermedi.

Yasadan çıkarılan bu madde kapsamında, ülkede doğan yabancı ailelerin çocuklarına 16-18 yaşlarında vatandaşlık başvurusunun zorunlu kılınması isteniyordu.

Göç yasasının Anayasa Konseyi'nden çıkan son haliyle yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Anayasa Konseyi'ne taşımıştı.

Ülkede haftalardır göç yasasına tepki olarak gösteriler düzenlenmişti.

Göstericiler, bu yasanın yabancı ve çifte vatandaşlara yönelik ayrımcılığa ve "ırkçılığa" neden olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA
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