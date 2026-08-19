Fransa'da Aşırı Sıcaklar 7 Bin 300 Ölüme Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Aşırı Sıcaklar 7 Bin 300 Ölüme Yol Açtı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2023'te 7.300'den fazla ölüm kaydedildi. 75 yaş üstü çoğunlukta.

Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 300'den fazla ölüm kayıtlara geçti.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 24-28 Mayıs'ta etkili olan sıcak hava dalgasında ülkede fazladan en az 300 ölüm gerçekleşti.

Ülkede 17-30 Haziran'da ikinci sıcak hava dalgası sırasında fazladan 5 bin 764 ölüm kayıtlara geçti.

Fransa'da 3-22 Temmuz'da gerçekleşen sıcak hava dalgasında ise fazladan 1243 ölüm kaydedildi. Söz konusu ölümlerin dörtte üçünün 75 yaş ve üstü kişilerden oluştuğu belirtildi.

Ülkede yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar boyunca yaklaşık 7 bin 300'den fazla ölüm kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumu, sıcak hava dalgalarında gerçekleşen "fazladan ölüm" sayısını özel bir yöntemle hesaplıyor.

Kurum, "fazladan ölüm sayısını", sıcak havaların etkili olduğu dönemde gerçekleşen toplam ölüm sayısından, normal şartlarda beklenen ortalama ölüm sayısını çıkararak elde ediyor.

Ülkede "fazladan ölüm" sayısı hesaplanarak, salgın, sıcak hava dalgaları gibi durumların halkın sağlığı ve ölüm vakaları üzerindeki etkisi ölçülüyor.

Fransa, bu yıl 1900'de sıcaklık kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Temmuzda ortalama sıcaklıklar 24,9 dereceye yükselmişti.

Fransa'da yüzde 70 yağış açığının olduğu temmuz ayı kayıtları, geçen en kurak üçüncü temmuz olmuştu.

Uzmanlar, rekor seviyelere yükselen sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini artırdığını belirtiyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan kül olmuştu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Fransa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sıcaklar 7 Bin 300 Ölüme Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Gaziantep’te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: “Atanamayınca saldırdı“ iddiası Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: "Atanamayınca saldırdı" iddiası
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Melih Meriç’e saldırı sonrası ilk açıklama Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama
Trabzon’da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü
Sivasspor’da yetişen Yunus Emre Konak’tan Brenford’a 5 yıllık imza Sivasspor'da yetişen Yunus Emre Konak'tan Brenford'a 5 yıllık imza

19:07
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı: İşte yükselişin nedeni
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:10
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 19:46:14. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Aşırı Sıcaklar 7 Bin 300 Ölüme Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.