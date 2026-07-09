Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Orman Yangınları Alarm Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Orman Yangınları Alarm Verdi

09.07.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da 72 vilayette turuncu alarm ilan edildi, sıcak hava tren seferlerini ve nükleer santrali etkiledi.

Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verilirken bazı tren seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan sıcak havaların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Ülke genelinde, aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verilirken hava sıcaklıklarının öğleden sonra 41 dereceye kadar ulaşması öngörülüyor.

Ülkede etkili olan sıcak havalar, özellikle güneyde günlerdir devam eden orman yangınlarını olumsuz etkiliyor.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gönüllü itfaiye erlerinin yangın söndürme faaliyetleri için daha kolay seferber edilebilmesi amacıyla valilere talimat verdi.

Nunez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Drome, Pyrenees-Orientales, Herault, Loir-et-Cher dahil çok sayıda vilayetin orman yangınlarından etkilendiğini kaydetti.

Ülke genelinde dün 325'ten fazla yangın tespit edildiğini belirten Nunez, itfaiye erlerinin vatandaşları orman yangınlarına karşı korumak için seferber olduğunu ifade etti.

Nunez, valilere, gönüllü itfaiyecilerin gerektiğinde mesai saatleri sırasında seferber edilebilmeleri için firmalarla görüşme talimatı verdiğini aktararak halihazırda bunu yapan işverenlere teşekkür etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, sıcak havalar nedeniyle ülke genelinde şehirler arası tren seferlerinin 4'te 1'ini iptal etti.

Fransız elektrik şirketi EDF de sıcak hava dalgası nedeniyle Golfech kentindeki nükleer santralindeki bir reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor.

Öte yandan, itfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Fransa, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Orman Yangınları Alarm Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz

15:16
İngilizler, Trup-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trup-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 15:19:57. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Orman Yangınları Alarm Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.