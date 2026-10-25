Fransa'da Austen ve Boelo fırtınaları 59 bin hanede elektrik kesintisine yol açtı - Son Dakika
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Fransa'da Austen ve Boelo fırtınaları 59 bin hanede elektrik kesintisine yol açtı

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Fransa'da bu hafta etkili olan Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle Normandiya ve Bretonya bölgelerinde yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor. Enedis ve ortaklarına bağlı 2 bin 600 personel onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa'da Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle yaklaşık 59 bin hanede elektrik kesintisi devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, bu hafta Fransa'da etkili olan Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle Normandiya ve Bretonya bölgelerinde elektrik tüm hanelerde henüz yeniden sağlanmadı.

Enedis elektrik şirketinden yapılan açıklamaya göre, Austen ve Boelo fırtınaları nedeniyle söz konusu 2 bölgede yaklaşık 59 bin hanede hala elektrik kesintisi devam ediyor.

Bu şirkete ve ortaklarına bağlı 2 bin 600 personel onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa'da Austen Fırtınası'nın en şiddetli zamanında yaklaşık 288 bin hanede elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Austen Fırtınası nedeniyle 23 Ekim'de Fransa'daki 23 vilayette alarm seviyesi turuncuya çıkarılmıştı.

Ile-de-France, Normandiya ve Bretonya bölgeleri ile Hauts-de-France vilayetinde demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşanmıştı.

Austen Fırtınası, Fransa ile İngiltere arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkilemişti.

Morbihan vilayetinde fırtınanın elektrik altyapısına hasar vermesi sebebiyle 4 noktada yangın çıkarken, Finistere vilayetinde fırtına kaynaklı kazalarda 3 kişi hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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