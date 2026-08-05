Fransa'da Başbakanlık Personeline Yönelik İntihar Soruşturması

Fransa'da Başbakanlık bünyesinde çalışan personel arasında son aylardaki intiharlar ve intihar girişimlerinin ardından soruşturma başlatıldı.

Paris Savcılığı, son aylarda intihar vakalarının arttığı Başbakanlık hizmetlerinde çalışan kadına psikolojik şiddet ve mobbing uygulandığı yönündeki ihbar üzerine ikisi daha önceki intihar vakalarına ilişkin 3 ön soruşturma açıldığını duyurdu.

France Inter'e göre, ismi kamuoyuyla paylaşılmayan ancak intihar girişiminde bulunduğu bilinen kadının avukatı Christelle Mazza, müvekkilinin iş yerinde psikolojik şiddete uğradığını ve 25 Temmuz'da konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını doğruladı.

Mazza, müvekkilinin iş yerinde dışlandığını ve mobbinge maruz kaldığını dile getirerek, 2024'ten bu yana yaşanan hükümet krizleri sebebiyle iş yeri koşullarının da giderek ağırlaştığına dikkati çekti.

Yaklaşık 1200 idari personelin olduğu Başbakanlık hizmetlerindeki çalışanlar arasında martta 2 intihar vakası görüldü, geçen yıldan bu yana 2 kişi intihar girişiminde bulundu.

Yerel basının dosyaya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde bir diğer intihar girişiminin iş kaynaklı olmadığı ancak intihar girişiminde bulunan kadına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Daha önceki iki intihar vakasına ilişkin de henüz resmi açıklama yapılmadı.