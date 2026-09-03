Fransa'da başörtüsü yasağı teklifine kadınlardan sosyal medyada dayanışma akımı - Son Dakika
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Fransa'da başörtüsü yasağı teklifine kadınlardan sosyal medyada dayanışma akımı

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Fransa'da aşırı sağcıların 2027 cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde başörtüsünü yasaklamaya yönelik referandum teklifine karşı çıkan Fransız kadınlar, sosyal medyada başörtüsü taktıkları anların görüntülerini paylaşarak Müslüman kadınlarla dayanışma gösterdi.

Fransa'da aşırı sağcıların 2027 cumhurbaşkanı seçimini kazanmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifine karşı çıkanlar, sosyal medyada başörtüsü taktıkları anların görüntülerini paylaşarak dayanışma gösterdi.

Fransa'da aşırı sağcıların gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde başörtüsünü yasaklamaya yönelik olası referandum teklifi, Müslüman kadınları hedef aldığı ve ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle tepki çekmeye devam ediyor.

Bu yasağa karşı çıkan Fransız kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma için sosyal medyada "başörtüsü" akımı başlattı.

Başörtüsü taktıkları anların fotoğraf ve videolarını çeken kadınlar, sosyal medya hesaplarından bu görüntüleri "Başörtülü tüm vatandaşlarımıza destek için" ve "Bu yasa çıkarsa, anında başörtüsü takacağım" mesajlarıyla paylaştı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Milletvekili Jean-Philippe Tanguy, katıldığı bir programda gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimini kazanmaları halinde başörtüsü kullananlara para cezası uygulayacaklarını söylemişti.

Tanguy'nin bu açıklamaları kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Fransa'da kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak, halihazırda aşırı sağcı partinin seçim vaatleri arasında yer alıyor. Aşırı sağcı parti, seçimi kazanması halinde, başörtüsü yasağını referandumla geçirmeyi planlıyor.

Ülkede kamu çalışanlarının yanı sıra 2004'ten bu yana ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler için de başörtüsü yasağı uygulanıyor.

İlk turu 18 Nisan, ikinci turu ise 2 Mayıs 2027'de yapılacak seçimde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aday olamayacak.

Kaynak: AA

Fransız, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da başörtüsü yasağı teklifine kadınlardan sosyal medyada dayanışma akımı - Son Dakika

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