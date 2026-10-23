Fransa'da çalışan gurbetçi, Samsun Ladik'te 11 dekarlık aronya bahçesinde hasada başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da çalışan gurbetçi, Samsun Ladik'te 11 dekarlık aronya bahçesinde hasada başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa\'da çalışan gurbetçi, Samsun Ladik\'te 11 dekarlık aronya bahçesinde hasada başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da fabrikada çalışan gurbetçi, 3 yıl önce diktiği fidelerle Samsun'un Ladik ilçesinde kurduğu 11 dekarlık aronya bahçesinde hasada başladı. Gurbetçi, hasat döneminde müşterilerin meyveyi bahçede kendilerinin toplamasını istiyor.

Fransa'da çalışan gurbetçi, memleketine faydalı olmak için Samsun'da 11 dekarlık alanda kurduğu aronya bahçesinde üretim yapmaya başladı.

Fransa'da bir fabrikada çalışan 54 yaşındaki Niyazi Küçük, 3 yıl önce memleketi Samsun'un Ladik ilçesine aronya bahçesi kurmaya karar verdi.

Hobi olarak başladığı aronya yetiştiriciliğini 11 dekarlık bahçede üretime dönüştüren Küçük, bahçeye gelen müşterilerin alacakları meyveyi kendileri seçerek toplamasını istiyor.

Küçük, AA muhabirine, emekliliğine 1 yıl kaldığını, daha sonra tamamen memleketi Ladik'e taşınmayı planladığını söyledi.

Fransa'dan dönünce boş kalmamak için şimdiden hazırlık yaptığını dile getiren Küçük, "Ladik ilçesi yazları serin, kışın ise soğuk bir yer. Onun için burada ne yetiştirebilirim diye araştırma yaptım. Önce hünnap yetiştirmek istedim ama buraya uygun olmadığı için başaramadım. Sonra aronyanın insanlara faydalı olan bir meyve olduğunu öğrendim. İnsanların da faydalanması ve bitkinin yaşadığım yere uyum sağlaması için bahçeme aronya dikmeye karar verdim." dedi.

"Ülkeme faydalı olayım istiyorum"

Küçük, 3 yıl önce diktiği fidelerin artık meyve vermeye başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu anda düşüncem insanların buraya gelip toplaması, yemesi, stres atması, toplayıp gitmesi. Yani müşterilerimiz gelsin, yesin, toplasın ve stres atsın istiyorum. Zaten aronya vitamin açısından içeriği zengin bir meyvedir. Sağlıklı bir şey olduğu için hem insanlar faydalansın hem kendim faydalanayım diye aronya diktim. Yıllardır Fransa'da çalıştıktan sonra biraz ülkeme çalışayım dedim."

Şu anda hasat mevsimi olduğunu dile getiren Küçük, "Çok güzel ürünlerimiz var. Tam kıvamında yani, çok tatlı şu anda. Önceden alınıp yeniyordu ama insanın ağzına buruk geliyordu. Şu anda çok mükemmel, lezzetli." diye konuştu.

Küçük, böyle bir bahçe kurduğu için kendisini eleştirenler olduğunu belirterek, "Bana diyorlar ki, 'Niye yatmıyorsun, gezmiyorsun?' Ben yatmayı, gezmeyi sevmiyorum, bahçeyle uğraşmayı istiyorum. Ülkeme faydalı olayım istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kuran-ı KerimEkonomiFransaSamsunGüncelLadikYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
12:24
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:23:32. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da çalışan gurbetçi, Samsun Ladik'te 11 dekarlık aronya bahçesinde hasada başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei