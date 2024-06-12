Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisi'nden Eric Ciotti'nin ihraç edilmesi - Son Dakika
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Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisi'nden Eric Ciotti'nin ihraç edilmesi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile erken genel seçimde ittifaka olumlu bakan merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler'in (LR) Başkanı Eric Ciotti partisinden ihraç edildi. Ciotti'nin erken genel seçimde ittifak için RN'ye el uzatmasının ardından LR'nin yönetimi acil toplantı talep etti. LR yönetimi toplandı ve oybirliğiyle Ciotti'nin partiden ihraç edilmesini kararlaştırdı. Parti ayrıca gelecek erken genel seçimde Ciotti'yi aday göstermeme kararı aldı.

12.06.2024 20:25
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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile erken genel seçimde ittifaka olumlu bakan merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler'in (LR) Başkanı Eric Ciotti partisinden ihraç edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ciotti'nin erken genel seçimde ittifak için RN'ye el uzatmasının ardından LR'nin yönetimi acil toplantı talep etti. Ciotti, toplantının gerçekleşmesini engellemek adına LR merkez binasının kapatılması ve içerdekilerin tahliye edilmesi talimatını verdi.

LR yönetimi buna rağmen toplandı ve oybirliğiyle Ciotti'nin partiden ihraç edilmesini kararlaştırdı. Parti ayrıca gelecek erken genel seçimde Ciotti'yi aday göstermeme kararı aldı.

Ciotti, X hesabından yaptığı açıklamada, LR yönetiminin toplantısının parti tüzüğüne aykırı bir şekilde düzenlendiğini savundu. Toplantıda alınan herhangi bir kararın yasal hükmü olmadığı değerlendirmesinde bulunan Ciotti, kendisini parti üyelerinin başkan olarak seçtiğini ve öyle kalacağını belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu. Seçimde merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldığını duyurmuştu.

Ciotti, 11 Haziran'da konuk olduğu Fransız televizyonunda, seçimler öncesinde aşırı sağcıların ittifak yapma çağrılarına olumlu cevap vererek, "Kendimiz gibi kalacağımız bir ittifaka ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Cumhuriyetçiler Partisi'nden Eric Ciotti'nin ihraç edilmesi - Son Dakika

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