Fransa'da dün hayat pahalılığına karşı eylemlerde 1314 kişi gözaltına alındı

Fransa'da hayat pahalılığına karşı dün Sarı Yelekliler'in katıldığı eylemler kapsamında 1314 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığından dünkü Sarı Yelekliler'in eylemlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde dün 289 eylem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu eylemler kapsamında 1314 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken 53 kolluk kuvvetinin yaralandığı ve 75 noktada çıkan yangına müdahale edildiği aktarıldı.

Birçok dükkanın zarar gördüğü eylemler kapsamında 24 dükkanın ise yağmalandığı belirtilen açıklamada, bunların nihai veriler olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, eylemlerde yaşanan olaylarla ilgili çok sayıda soruşturma açıldığı kaydedilirken dünkü eylemlere ülke genelinde 410 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası olan Genel İşçi Sendikası (CGT) bu sayının yaklaşık 800 bini bulduğunu açıklamıştı.

Göstericilere yönelik şiddete tepki

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından dünkü eylemler hakkında yaptığı açıklamada, "En az 14 kentte faşist milisler, göstericilere saldırmak veya onları tehdit etmek için sokağa indi." ifadesini kullandı.

Portes, Rouen, Nice, Lille, Montpellier ve Lyon'un da aralarında olduğu söz konusu kentlerin listesini paylaşarak "Aşırı sağ, zarar verme kapasitesi elinden alınması gereken bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Nice Belediye Başkanı Eric Ciotti, X hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı sağcı aktivistlerin barışçıl kortejdeki göstericilere yönelik saldırılarını en şiddetli şekilde kınıyorum." ifadesine yer verdi.

Ciotti, hiçbir şeyin bu tür eylemleri haklı çıkaramayacağını, faillerin adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini belirterek "Herkesin güvenliğini sağlamak için sokaklarda düzen hakim olmalı." yorumunu yaptı.

Montpellier Belediye Başkanı Michael Delafosse ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün aşırı sağcı bir milis, Montpellier sokaklarında göstericilere karşı şiddet kullandı."

Delafosse, cumhuriyet bünyesinde kimsenin kimseye şiddet uygulayamayacağını vurgulayarak bu eylemleri kınadı ve emniyet birimlerinin failleri soruşturup gözaltına almasını istedi.

Öğrenci ve işçi sendikalarının da desteğiyle Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı dün ülke genelinde sokağa inmişti.

Eylemler kapsamında Nantes, Toulouse, Poitiers ve Clermont-Ferrand gibi kentlerde göstericiler yaralanmıştı.

Fransa'da 31 Ekim'de yeniden sokağa inme çağrısı yapan Sarı Yelekliler, bu tarihte Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağını bildirmişti.