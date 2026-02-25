Fransa'da Enerji Politikasına Gensoru Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Enerji Politikasına Gensoru Reddedildi

25.02.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da muhalefetin enerji stratejisine yönelik gensoru önergeleri Ulusal Meclis'te reddedildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ülkenin enerji politikalarına yön verecek stratejisini kararname ile geçirmesine tepki olarak muhalefet partilerinin hükümete karşı sunduğu gensoru önergeleri reddedildi.

Başkent Paris'te Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda, Ulusal Birlik (RN) ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partilerinin hükümetin enerji politikalarına yön verecek stratejisini kararname ile geçirmesine karşı çıkarak sunduğu 2 gensoru görüşüldü.

Genel Kurul'da yapılan oylamada RN Partisi'nin önergesine 140 milletvekili, LFI Partisi'nin önergesine ise 108 milletvekili destek verdi.

Yeterli oy sayısına ulaşamayan 2 gensoru önergesi Ulusal Meclis'te reddedildi. Böylelikle Lecornu hükümeti düşmedi.

Lecornu, Genel Kurul'da oylama öncesi yaptığı konuşmada, enerji konusuyla ilgili doğaçlamayla hareket edilemeyeceğini vurguladı.

Enerji meselesinin Fransızların alım gücünü de etkilediğine işaret eden Lecornu, ithal fosil yakıtların pahalı olduğunu kaydetti.

Lecornu, LFI ve RN partilerinin enerji konusunda çok dar bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, RN'nin enerji konusunda veriler uydurduğunu, LFI'nin ise Rus gazı ithal etmeyi savunduğunu ileri sürdü.

LFI Partisi'nin şiddet konusunda belirsiz bir tutum sergilediğini iddia eden Lecornu, söz konusu partiyi saflarında ve fikirlerinde "temizlik" yapmaya çağırdı.

Lecornu, söz konusu 2 partinin sunduğu gensoru önergelerinin gereksiz bir siyasi karmaşa yarattığını kaydetti.

Süreç

Hükümetin 12 Şubat'ta ülke için açıkladığı çok yıllı enerji stratejisinde, nükleer enerjiden elde edilen elektrik üretiminin artırılması, rüzgar ve güneş enerjisine ise daha az yatırım yapılması öngörülüyor. Ayrıca bu strateji kapsamında Fransa'da altı yeni nesil nükleer reaktörün inşası planlanıyor.

LFI ve RN partileri, 2035 yılına kadar Fransa'nın enerji politikalarına yön verecek stratejisini 13 Şubat'ta kararname ile geçiren hükümete tepki göstererek, Ulusal Meclis'e gensoru önergesi sunmuştu.

RN Partisi, kararnameyi "parlamentoya karşı liberal olmayan bir eylem" olarak niteleyerek, strateji belgesinde öngörülen adımları da "nükleer enerjiyle ilgili yalan söylendiği ve kamu maliyesi açısından büyük bir risk oluşturduğu" gerekçesiyle eleştirmişti.

Kaynak: AA

Politika, Fransa, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Enerji Politikasına Gensoru Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:34:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Fransa'da Enerji Politikasına Gensoru Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.