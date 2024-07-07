Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turunda sol ittifak birinci oldu

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Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turunda sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak ilk sıraya yerleşirken; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ ise üçüncü sıraya geriledi.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Fransa'nın ana kara topraklarında 18.00'de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde 20.00'de tamamlandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.

Seçimde, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifakı ise bu turda üçüncü sıraya geriledi.

Elabe anket şirketinin sandık çıkış anketine göre, Yeni Halk Cephesi 175 ila 205 milletvekili, Macron ittifakı 150 ila 175 milletvekili ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı ise 115 ila 150 milletvekili çıkarabilir.

İpsos-Talan şirketlerinin sandık çıkış anketine göre, seçimi birinci bitiren Yeni Halk Cephesi'nin Mecliste 172 ila 192 milletvekili, ikinci tamamlayan Macron ittifakının 150 ila 170 milletvekili ve üçüncü gelen RN ve müttefiklerinin ise 132 ila 152 milletvekili olabilir. Seçimi dördüncü sırada tamamlayan Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ise Mecliste 57 ila 67 milletvekili çıkarabilir.

Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Mecliste salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Katılım oranında rekor seviyede artış

Genel seçimlerin 2. turunda da katılım oranında rekor seviyede artış yaşandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17.00 itibarıyla 59,71 olan seçime katılım oranı, 2022'de düzenlenen seçimlere kıyasla 20 puan arttı ve "1981'den bu yana aynı saatte ve 2. turda kaydedilen en yüksek katılım oranı" olarak kayıtlara geçti.

Aynı saatlerde ilk turda katılım oranı yüzde 59,39 olmuştu.

İlk turda birinci gelen aşırı sağ, Macron ve solcuların ittifakına takıldı

Fransa'da 30 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler, üstü kapalı işbirliğine gitmişti.

İlk turun ardından 3 adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.

Resmi verilere göre, 2. tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etmişti.

Seçimin 2. turuna ilişkin kesin olmayan sonuçların saatler içinde, resmi sonuçların da İçişleri Bakanlığınca 8 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

1986'dan sonra ilk kez bir Kanak milletvekili seçildi

Yeni Kaledonya'da Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, Yeni Kaledonya'nın ikinci seçim bölgesinden bağımsızlık yanlısı Emmanuel Tjibaou, oyların yüzde 57,44'ünü alarak seçimin 2. turunda milletvekili seçildi.

Ülkedeki siyasetin önde gelen isimleri yeniden milletvekili seçildi

Fransa erken genel seçim sonuçlarına göre, eski sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande, oyların yüzde 43,3'ünü alarak Correze bölgesinden milletvekili seçildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de yüzde 58,9 oy oranı ile Nord vilayetinden yeniden milletvekili seçilen isimler arasında yer aldı.

Ayrıca Eski Başbakan Elisabeth Borne Calvados'tan milletvekili seçildi.

Seçimin 2. turu kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı

Paris dahil ülkenin farklı kentlerinde bu akşam aşırı sağa karşı gösteriler düzenlenecek.

Fransa genelinde 30 bin güvenlik gücü 2. tur için görevlendirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Meclis önüne polis kuvvetleri sevk edilirken, gösteri ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Ulusal meclisin önüne 8 polis minibüsü konuşlandırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Gabriel Attal ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Meclis kapılarını yarın yeni milletvekillerine açacak

Ulusal Meclisin yarın yerel saatle 14.00'ten itibaren kapılarını yeni milletvekillerine açması beklenirken, ilk Genel Kurul oturumu 18 Temmuz'da düzenlenecek ve Meclis Başkanı seçilecek.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nın hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.

Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.