Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu devam ediyor

Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ikinci turu devam ediyor. Seçimlere katılım oranı, 1981 genel seçimlerinden sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Seçim sonuçları öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı.

07.07.2024 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da ilk turu 30 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerin ikinci tur oylaması sürüyor.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde saat 12.00 itibarıyla seçimlere katılım oranı yüzde 26,63 oldu. Böylece, aynı saatlerde seçmenlerin yüzde 28,3'ünün sandık başına gittiği 1981 genel seçimlerinden sonra görülen en yüksek katılım oranına ulaşıldı.

Seçimlerin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda aynı saatte katılım oranı yüzde 25,90 olurken, 2022'deki seçimlerin ikinci turunda bu saatlerdeki katılım oranı yüzde 18,43, 2017'de ise yüzde 19,2 olarak kayıtlara geçmişti.

Seçim sonuçları öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı

Öte yandan, halihazırda ilk turdan bu yana adaylara ve aktivistlere yönelik şiddet olaylarının görüldüğü seçimlerde, sonuçların açıklanması ile gece saatlerinde çıkabilecek olaylara karşı önlemler alındı.

Paris'te ve Lyon'da çok sayıda esnaf, iş yerlerini yağma olaylarından korumak amacıyla dükkanların önüne barikatlar kurdu ve vitrinlerini koruma altına aldı.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Başkent Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.

Siyasetçiler ikinci tur için oylarını kullandı

Ülkenin önde gelen siyasileri de sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Macron, ülkenin kuzeyindeki Touquet kentinde bulunan seçim merkezinde oyunu kullandı.

Başbakan Gabriel Attal, Vanves kentindeki seçim merkezinde oy kullanırken, Eski Başbakan ve Macron ittifakına dahil Ufuklar (Horizons) partisinin lideri Edouard Philippe de Le Havre kentinde oy verdi.

Sosyalist Parti (PS) üyesi milletvekili adayı ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Correze vilayetindeki Tulle'de oy kullandı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Alexis Corbiere Paris yakınlarındaki Bagnolet bölgesinde, aynı partinin milletvekili Danielle Simonnet de Paris'te oy verdi.

Cumhuriyetçiler Partisinin lideri Eric Ciotti ise Nice'te sandığa gitti.

Öte yandan, Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Sağlıktan Sorumlu Bakan Frederic Valletoux'nun da aralarında bulunduğu bazı siyasi isimler, X hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla vatandaşları oy kullanmaya çağırdı.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden PS, LFI, Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki LR Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.

Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.

Kaynak: AA

Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
11:46 Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı
10:11 Profesörden korkutan uyarı: İzmir santim santim çöküyor, gelecekte her yeri su basabilir Profesörden korkutan uyarı: İzmir santim santim çöküyor, gelecekte her yeri su basabilir
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
11:52 Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir Barış Alper Yılmaz, Hollandalıları şaşkına çevirdi: Bu nasıl olabilir?
11:40 Şimşek’ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz Şimşek'ten Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi yorumu: Akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybını önleyeceğiz
11:18 Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu Hakem Turpin, turu Hollanda’ya hediye etti Verdiği kararlarla saç baş yoldurdu! Hakem Turpin, turu Hollanda'ya hediye etti
11:06 İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler İngilizler 3 futbolcumuza hayran kaldı! Hollanda maçındaki oyunlarını öve öve bitiremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 16:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turu devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement