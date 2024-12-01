Fransa'da Göçmen Kaçakçılık Ağı Çökertildi

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Fransa, 2022'den bu yana binlerce kişinin yasa dışı yollardan ülkeye girişini sağlayan kaçakçılık ağının çökertildiğini açıkladı.

Fransız Ulusal Polisinin X hesabından yapılan paylaşımda, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ile iki yılı aşkın süredir yürütülen operasyonlar sonucu büyük bir göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama ağının çökertildiği duyuruldu.

Kaçakçılık ağının Hindistan, Sri Lanka ve Nepal'den getirilen binlerce düzensiz göçmenin iki yılı aşkın süredir yasa dışı şekilde ülkeye girişini sağladığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığı, kaçakçıların kullandığı çok sayıda lüks araç, altın ve mücevherin yanı sıra 11 milyon avroluk mal varlığına el konulduğu belirtildi.