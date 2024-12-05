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Fransa'da Hükümet Düştü

Macron, muhalefetin gensoru önergesiyle Başbakan Barnier'in istifasını kabul etti.

05.12.2024 19:19
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, parlamentoda muhalefetin destek verdiği gensoru önergesinin ardından dün hükümetin düşmesi üzerine Başbakan Michel Barnier'nin istifasını onayladı.

Başbakan Barnier, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu.

Macron, 574 milletvekilinin olduğu Meclis'te 331 milletvekilinin gensoru önergesine destek vermesinin ardından hükümetinin düşmesi üzerine Başbakan Barnier'nin istifasını kabul etti.

Hükümet düştü

Barnier, 2 Aralık'ta, 2025 sağlık sigortası bütçesini Meclis'te oylama yapılmadan geçirmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye koymuştu.

Başbakan'ın bu adımına tepki gösteren Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı ve aşırı sağcılar, 3 aylık hükümete karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Mecliste dün yapılan oylamada 331 milletvekili gensoru önergesine destek vermişti.

Böylece hükümeti düşürmek için gerekli olan 288 milletvekili sayısına ulaşılmıştı.

Macron'un yeni bir ismi başbakan ataması bekleniyor

Hükümetin düşmesi üzerine Macron dün "24 saat içinde yeni bir başbakan atamak istediğini" dile getirmişti. Macron'un yerel saatle 20.00'da halka seslenmesi bekleniyor.

Yeni bir başbakan atanana kadar Barnier ve kabinesi, siyasi bir karara adım atmaksızın hükümetin rutin işlerini görmeyi sürdürecek.

Anayasaya göre, Macron'un dilediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor. Ancak siyasi geleneklere göre başbakan seçimlerde en çok oyu alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.

Macron, temmuz seçimlerinde en fazla oyu elde eden solcu NFP ittifakı yerine meclisin en küçük siyasi partilerinden Cumhuriyetçiler'den (LR) Barnier'yi 5 Eylül'de başbakan atamıştı. Dün yapılan gensoru oylamasının ardından ülkede 5. Cumhuriyet döneminde, 1962'den sonra ilk kez bir hükümet muhalefetin güvenoyunu alamayarak düşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Hükümet Düştü - Son Dakika

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