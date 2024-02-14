Fransa'da İçişleri Bakanı Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı kesinleşti - Son Dakika
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Fransa'da İçişleri Bakanı Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı kesinleşti

Fransa\'da İçişleri Bakanı Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturmasında takipsizlik kararı kesinleşti

Fransa'da Yargıtay, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturmasında alınan takipsizlik kararına yapılan itirazı reddetti. Paris Temyiz Mahkemesi tarafından alınan takipsizlik kararının kesinleşmesiyle birlikte, 2018'de başlayan soruşturma sonuçlanmış oldu. Darmanin, suçlamaları reddetse de davacı taraf kararı itiraz etmiş ve üst mahkemeye taşımıştı.

14.02.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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Fransa'da Yargıtay, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturmasında alınan takipsizlik kararına yapılan itirazı reddetti.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Yargıtay, Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturmasında Paris Temyiz Mahkemesi tarafından alınan takipsizlik kararına yapılan itirazı kabul etmedi.

Böylece söz konusu soruşturmadaki takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

2018'de soruşturma açılmıştı

Darmanin hakkında Ocak 2018'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009'da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren Sophie Patterson-Spatz ismindeki kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018'de takipsizlik kararı vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020'de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı.

Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadınla ilişkisi olduğunu kabul etmiş, ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.???????

Paris Savcılığı, Ocak 2022'de, İçişleri Bakanı Darmanin hakkında tecavüz suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik verilmesini talep etmiş, sorgu hakimliği dosyayı temmuz ayında takipsizlikle sonuçlandırmıştı.

Davalı taraf karara itiraz ederek, Paris Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

Paris Temyiz Mahkemesinin, Darmanin hakkındaki tecavüz soruşturmasında daha önce alınan takipsizlik kararını onamasının ardından davacı taraf Ocak 2023'te, kararı itiraz için bir üst mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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