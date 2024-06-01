Fransa'da iklim aktivisti Monet'nin tablosuna resim yapıştırdı - Son Dakika
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Fransa'da iklim aktivisti Monet'nin tablosuna resim yapıştırdı

Fransa\'da iklim aktivisti Monet\'nin tablosuna resim yapıştırdı

Fransa'da bir iklim aktivisti, küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla ünlü ressam Claude Monet'nin tablosunun üzerine resim yapıştırdı. Aktivist, Orsay Müzesi'nde gerçekleştirdiği bireysel eylemde, Monet'in 'Gelincikler Tarlası' isimli tablosunun üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkması muhtemel manzaranın tasvir edildiği resmi yapıştırdı. Eylemci, dünyanın içinde bulunduğu acil iklim durumu karşısında alternatif oluşturulması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla çağrı yaptı.

01.06.2024 15:15
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Fransa'da iklim aktivisti, küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'nin tablosunun üzerine resim yapıştırdı.

Çevreci hareket Riposte Alimentaire'in X hesabından paylaşılan görüntülere göre iklim aktivisti, küresel ısınmanın doğuracağı zararlara işaret etmek üzere Orsay Müzesi'nde bireysel eylem gerçekleştirdi.

Aktivist, Monet'nin "Gelincikler Tarlası" isimli tablosunun üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkması muhtemel manzaranın tasvir edildiği resmi yapıştırdı.

Eylemci, daha sonra ceketini çıkartarak elini tablonun bulunduğu duvara yapıştırdı.

"Artı 4 derecede cehennem bizi bekliyor"

Üzerinde "+ 4 derece Cehennem" yazılı beyaz tişört olan iklim aktivisti, müzede yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki bu kabusa benzeyen tablo, hiçbir alternatif ortaya konulmadığı takdirde bizi bekleyen şeydir. Artı 4 derecede cehennem bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Eylemci, dünyanın içinde bulunduğu "acil iklim durumu" karşısında alternatif oluşturulması ve herkes için gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla çağrı yaptı.

Riposte Alimentaire'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Monet'nin tablosu üzerine yapıştırılan resimde 2100 yılında gelincik tarlasının neye benzeyeceğinin tasvir edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2100 yılında dünyanın artı 4 derece ısındığı senaryoda Avrupa'nın Sahra'ya benzeyeceği ve Himalaya Dağları'nda kar olmayacağı kaydedildi.

"Kimse böyle bir dünyada yaşamak istemiyor." ifadesine yer verilen açıklamada, tarımın dünya genelindeki sera gazı salımının yüzde 21'inden sorumlu olduğu belirtildi.

Ouest-France gazetesi, Orsay Müzesi'nde eylem yapan çevrecinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da iklim aktivisti Monet'nin tablosuna resim yapıştırdı - Son Dakika

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