Fransa'da Öğretim Görevlisi İsrail'i Eleştirdiği İçin Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Fransa'da Öğretim Görevlisi İsrail'i Eleştirdiği İçin Görevden Uzaklaştırıldı

Fransa'nın Toulouse şehrindeki Toulouse School of Economics (TSE) üniversitesinde görev yapan sözleşmeli öğretim görevlisi Benoit Huou, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren sözleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Huou'nun disiplin soruşturması geçirdiği ve üniversite yönetiminin eğitimin tarafsız şekilde verilmesi ilkesinin ihlal edildiğini öne sürdüğü belirtildi.

05.09.2024 12:16
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Fransa'da, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i eleştiren ve saldırılardaki sivil can kayıplarına dikkati çeken sözleşmeli öğretim görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Fransa'nın Toulouse şehrindeki Toulouse School of Economics (TSE) üniversitesinde görev yapan sözleşmeli Öğretim Görevlisi Benoit Huou, İsrail ile ilgili sözleri nedeniyle disiplin soruşturması geçirdi.

TSE'de matematik dersleri veren Huou'nun, 3 Eylül'deki ders öncesi yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren ifadeler kullanması okul yönetiminin tepkisini çekti.

Üniversite yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, Huou'nun sözlerinin dersle alakası olmadığını ve eğitimin tarafsız şekilde verilmesi ilkesinin ihlal edildiğini öne sürdü. Bu nedenle Huou'ya yönelik üniversite içi bir disiplin soruşturması yürütüleceği bildirildi.

Görevden uzaklaştırılan Huou, 3 Eylül'de yaklaşık 200 öğrencinin bulunduğu amfide yaptığı konuşmada, bilimsel araştırma dergisi Lancet'te yayımlanan bir makaleye atıfta bulunmuştu. Makaledeki, 2023 sonundan bu yana 200 bine yakın Filistinlinin İsrail saldırıları dolayısıyla hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğine ilişkin verileri öğrencileriyle paylaşan Huou, "benzeri görülmemiş çaptaki" saldırıları kınadığını belirtmişti.

Fransız hükümetinin İsrail'e desteğine de tepki gösteren Huou, İsrail'i boykot çağrısında bulunmuştu.

Öğretim görevlisi, konuşmasının sosyal medya hesaplarında yayılması sonrası bazı internet kullanıcıları tarafından okul yönetimine şikayet edilmişti.

Tartışmaya katılan Fransa Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau da Huou'nun İsrail saldırılarını eleştiren sözlerini "Yahudi karşıtlığı" çerçevesinde ele alarak, öğrencilerin "özellikle Yahudi karşıtlığı dahil her türlü ayrımcılığa karşı korunması" gerektiğini ileri sürdü. ???????

Öğretim Görevlisi Huou'nun görevinden uzaklaştırılması, sosyal medya kullanıcıları tarafından akademik ifade özgürlüğüne aykırı olması nedeniyle tepkiyle karşılandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Öğretim Görevlisi İsrail'i Eleştirdiği İçin Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Öğretim Görevlisi İsrail'i Eleştirdiği İçin Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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