Fransa'da İtfaiyeciler Grevde

Aşırı sıcakların orman yangınlarını olumsuz etkilediği Fransa'da itfaiye erleri, daha fazla imkan talebiyle greve gitti.

9 itfaiye sendikasının çağrısıyla Fransa genelindeki itfaiye erleri, 1 günlük iş bırakma eylemi yapıyor.

Greve giden itfaiye erleri, görevlerini yerine getirebilmek için devletten daha fazla imkan talep ediyor.

İtfaiye Erleri Ulusal Federasyonu Başkanı Jean-Paul Bosland, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, itfaiye erlerinin kariyerleri ve sayılarının artırılması konusunda daha fazla şeyin yapılmasını istedi.

Bosland, itfaiye erlerinin yaşadığı tükenmişlik durumuna dikkati çekerek, devletten bu konuda da adım atılmasını talep etti.

İklim kaynaklı krizlerin arttığını vurgulayan Bosland, "Tıpkı vatandaşlar için olduğu gibi itfaiye erlerinin de korunma ihtiyacı artıyor." ifadesini kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gün içinde başkent Paris'te itfaiye sendikalarıyla bir araya gelerek, taleplerini dinlemesi bekleniyor.

İtfaiye sendikası CFDT-SDIS tarafından 9 Ağustos'ta yapılan açıklamada, sektördeki yetersiz personel sayısı ve imkanlar dikkati çekilmişti.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüştü.

Yangınlara müdahale eden itfaiye erlerinden 4'ü hayatını kaybederken, 230'dan fazlası ise yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor.

Öte yandan, itfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.