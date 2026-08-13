Gaziantep\'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kızı istismar mı edildi?

Gaziantep’te özel gereksinimli olduğu belirtilen genç bir kızın 4 kişi tarafından alıkonularak cinsel saldırıya uğradığı iddiası şehri ayağa kaldırdı. Olayın ardından genç kızın şüphelilerce polis merkezinin önüne bırakıldığı öne sürülürken, karakol önünde toplanan aile ve yakınları adalet çağrısında bulundu.

KARAKOLUN ÖNÜNE BIRAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre, engelli bir genç kız, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerce bir ortama götürülerek cinsel saldırıya maruz kaldı. İddiaya göre şüpheliler, olayın ardından genç kızı bir polis merkezinin önüne bırakarak kaçtı.

Karakol önünde bırakılan genç kızın durumunu öğrenen ailesi ve yakınları kısa sürede emniyet binasına geldi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması talebiyle karakol önünde toplanan aile, yetkililere başvurarak şikayetçi oldu.

EMNİYET BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından adli makamlar ve emniyet güçlerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti, olayın gerçekleştiği öne sürülen adresin belirlenmesi ve genç kızın sağlık/psikolojik durumuna ilişkin adli tıp süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayın tüm ayrıntılarına ve iddiaların doğruluğuna ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmazken, adli soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.