Kaya Balı Hasadı: Öğretmenden Zorlu Eşsiz Çaba - Son Dakika
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Kaya Balı Hasadı: Öğretmenden Zorlu Eşsiz Çaba

Kaya Balı Hasadı: Öğretmenden Zorlu Eşsiz Çaba
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Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, Gercüş'te kayalıklardan kaya balı hasadı yapıyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, yüksekliği yüzlerce metreyi bulan sarp kayalıklara halatlarla inen beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, kaya balı hasadı yapıyor. Yıldız'ın çıkardığı kaya balının kilogramı 15 bin TL'den satılırken, hasat dronla görüntülendi.

Gercüş ilçesi Aydınlı köyünde sarp kayalıklarda bulunan arı yuvalarındaki kaya balının hasadına başlandı. Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, kaya balı hasadı için yüksekliği 50 ile 600 metre arasında değişen kayalıklara halatlarla iniyor. Dağcılık eğitimi alan Yıldız, metrelerce yükseklikte halatla asılı kalıp, petekleri bulunduğu yerden çıkarıyor. Yıldız'ın hasadı yaptığı anlar, çevredekilerin de ilgisini çekiyor. Doğal yöntemlerle elde edilen kaya balının kilogramı 15 bin TL'den satılırken, Yıldız'ın hasat yaptığp anlar da dronla görüntülendi.

'GÜNDE 2-3 YUVA AÇMAYA ÇALIŞIYORUM'

Bu yıl kaya balının fazla olduğunu belirten Yıldız, "Kayalara inip doğal kaya balı çıkarıyoruz. Bu sene aşırı şekilde kaya balı var. Günde 2-3 tane yuva açmaya çalışıyorum. Bazen çok yüksek olduğu için yetiştiremiyoruz ama yüksekliğin fazla olmadığı yerlerde 2-3 tane birden açmış oluyoruz. Hasada yaklaşık 1 hafta önce başladım. Halen de devam ediyoruz. Ben normalde beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Bu işi de hobi olarak yapıyorum, çok da seviyorum. Yaz boyunca değişik yerlere gidip kaya balı çıkarıyorum. Fazla çıktığı zaman ekip olarak satmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaya Balı Hasadı: Öğretmenden Zorlu Eşsiz Çaba - Son Dakika

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