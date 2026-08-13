Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi\'nde Play Off Turu’na yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Hradec Kralove'yi rövanşta da aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

BEŞİKTAŞ RÖVANŞTA DA KAZANDI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Beşiktaş 1-0 kazandı. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, toplamda 2-0'lık üstünlük sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı.

GOLÜ CERNY ATTI

Beşiktaş'a rövanş karşılaşmasında galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti. İlk yarı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ise iki takım da gol bulamadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, Hradec Kralove karşısında toplam 2-0'lık üstünlük sağlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

RAKİP KAUNO ZALGIRIS

Beşiktaş, play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybetti.

TROSSARD İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove karşılaşmasıyla birlikte siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. İlk maçın kadrosunda yer almayan Belçikalı yıldız, rövanş karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Trossard, 66. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna girerken, siyah-beyazlı taraftarlar yeni transferlerini coşkuyla karşıladı.

DJALO SAKATLANDI

Beşiktaş'ta maçın en iyilerinden olan Tiago Djalo, 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Djalo'nun sakatlığının ardından Emmanuel Agbadou oyuna dahil oldu. Portekizli savunma oyuncusu Djalo'nun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

DÖRT RESMİ MAÇTA DA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, bu sezon oynadığı dört resmi karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'yi de ilk maçta 1-0, rövanşta ise 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun performansı ile kalede Alexander Nübel'in önemli kurtarışları, rakiplere gol sevinci yaşatmadı.