"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Suriye uyruklu 15 yaşındaki bir kız çocuğunun, temizliğe gönderildiği evde ‘cinsel saldırı’ya uğradığı iddia edildi.

“SEN GİR, BEN GELİYORUM” DEDİ İDDİASI

Polis tutanağına göre W.A., olay günü N. Türkeş’in kendisini temizlik işi için bir eve götürdüğünü ve burada M. Görmez’in kendisine saldırıda bulunduğunu iddia etti. Polis tutanağında yer alan ifadesinde W.A., N. Türkeş’in kendisini temizlik işi için bir eve götürdüğünü, eve geldiklerinde ise “Sen gir, ben geliyorum” dediğini söyledi. W.A., içeri girdikten sonra M. Görmez’in kapıyı kilitlediğini ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

T24’ün aktardığına göre, 15 yaşındaki kız çocuğunun şikayeti üzerine M. Görmez ve N. Türkeş ile kendisini polis olarak tanıttığı iddia edilen S. Ölmez gözaltına alındı. M. Görmez, işlemlerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yaklaşık bir ay sonra yeniden gözaltına alınan M. Görmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: AÇILACAK DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ

Söz konusu iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlık, iddiayla ilgili açılacak davaya müdahil olunacağını bildirdi.

Olayla ilgili Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçerek mağdur çocuk ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."