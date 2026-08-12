Çerkezköy'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
Çerkezköy'de 5. kat penceresinden düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın 5. katındaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Veliköy Mahallesi'nde Suriye uyruklu 2 yaşındaki Muhammed Hussain, evin 5. katındaki penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hussain, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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