Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı

Hakkari- Van kara yolunda otomobilin koyun sürüne çarpması sonucu herhangi bir kişi yaralanmazken, çok sayıda koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari-Van karayolunda Karasu mevkiinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda koyun telef olurken, otomobilde ağır hasar oluştu. Kazada herhangi bir kişinin yaralanmaması ise olayın teselli oldu. Kaza nedeniyle Hakkari-Van karayolunda ulaşım kısa süreliğine aksadı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekiplerinin kazanın nedenine ilişkin incelemesinin sürdüğü bildirildi.