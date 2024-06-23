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- Fransa'da kadınlar aşırı sağa karşı yürüdü

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te kadın dernekleri, aşırı sağa karşı yürüyüş düzenledi.

Fransa'nın birçok kentinde kadınlar aşırı sağ karşıtı gösteri düzenledi. Başkent Paris'teki Republique Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, aşırı sağa karşı Bastille Meydanı'na yürüdü. Kadınlar, "Gün bugündür faşizme geçit vermeyelim" sloganı atarken, ellerinde "Faşizme karşı direnmek hakkımızdır" yazılı dövizler taşıdılar.

Paris'teki yürüyüşte dağıtılan bildiride, "Meclis'in sorumsuzca feshedilmesinin ardından aşırı sağın iktidara gelme ihtimali artık çok gerçek. Biliyoruz ki onların öncelikli saplantısı, nüfusun büyük bir kesiminin hak ve özgürlüklerini kırmak olacaktır: Kadınlar, göçmenler ve özgürlük yanlıları aşırı sağın haksızlıklarına, ırkçılığına maruz kalacaklarını belirtiyor" denildi.

Kadın dernekleri, kazanılmış sosyal hakları, özgürlükleri savunmak ve herkesin onuru için halka 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullanma çağrısında bulundu.

Macron meclisi feshetmişti

Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik tarafından elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden olmuştu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik partisi oyların yüzde 31,5'ini almış, Macron'un partisi Rönesans ise oyların yüzde 15,2'sini alarak ikinci sırada yer almıştı.