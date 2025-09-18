Fransa'da Kemer Sıkma Politikalarına Grev - Son Dakika
Fransa'da Kemer Sıkma Politikalarına Grev

18.09.2025 10:55
Fransa'da işçi sendikaları, kemer sıkma politikalarına karşı grev ve protesto eylemleri başlattı.

Fransa'da iktidarın bütçe politikalarına tepki gösterenler, kemer sıkma politikaları karşıtı eylemler başlattı.

Fransa'da en büyük işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde eğitim, sağlık ve toplu taşıma gibi çok sayıda sektör iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı greve gidildi.

Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadaki grev nedeniyle metro ve otobüs çok sayıda sefer iptal edilirken banliyö tren seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Paris'te polis, toplu taşıma terminalinden otobüslerin çıkmasını engelleme girişiminde bulunan kişilere cop ve biber gazıyla müdahale ederek eylemcileri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Marsilya'da 22 kişi gözaltına alındı

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan güneydeki Marsilya'da polis, 22 eylemciyi gözaltına aldı.

Lyon'da göstericiler çevre yolunda trafiği durdurmaya çalışırken farklı kentlerde lise öğrencileri okulların girişlerini kapattı.

Güvenlik güçleri, Paris'in 20. bölgesindeki Helene Boucher Lisesinin girişini kapatmak isteyen öğrencilere karşı biber gazı kullanarak onları bölgeden uzaklaştırdı.

Var Valiliği, güneydeki Toulon kentinde A57 ve A50 otoyolları üzerinde trafiği yavaşlatma eylemleri yapıldığını ve bu durumdan onlarca aracın etkilendiğini duyurdu.

Chambery kentinde ise eylemciler trafiği yavaşlatmak için bir kavşağın etrafında bisikletleriyle tur attı.

Öğleden sonra farklı kentlerde iktidarın bütçe politikalarına tepki gösteren yüzbinlerce kişinin katılımıyla protestoların düzenlenmesi beklenirken Paris ve Lyon kentlerinde esnaf olası taşkınlıklara karşı korumak için dükkanlarının cephesini kapladı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, François Bayrou hükümeti ile muhalefet arasında anlaşmazlığa yol açmıştı.

Bayrou hükümeti 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmüştü. Ülkede borç krizine eşlik eden siyasi kriz derinleşirken bütçe politikalarına ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Fransızlar, 10 Eylül'de sokağa inmişti.

Kaynak: AA

