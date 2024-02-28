Fransa'da Kürtajı Anayasal Güvence Altına Alan Yasa Tasarısı Senato'da Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Kürtajı Anayasal Güvence Altına Alan Yasa Tasarısı Senato'da Kabul Edildi

Fransa\'da Kürtajı Anayasal Güvence Altına Alan Yasa Tasarısı Senato\'da Kabul Edildi

Fransa'da yapılan oylamada, kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısı Senato'da kabul edildi. Tasarının Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyor. Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

28.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da, kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısına ilişkin Senato'da yapılan oylamada senatör çoğunluğu tasarıya "evet" dedi.

Kürtaj hakkının Fransız Anayasasında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı Senato'da kabul edildi.

Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 50 "hayır" oyuna karşı 267 "evet" oyuyla Senato'dan geçti. 22 Senatör çekimser oy kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tasarının, Parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği Kongre'de 4 Mart'ta görüşüleceğini duyurdu.

Tasarının, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor.

Paris'te kürtajın anayasal güvence altına almasını talep edenler Sorbonne Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Kürtaj hakkının Fransız Anayasasında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta, Ulusal Mecliste kabul edilmişti.

Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.

Tasarı Kongreden geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.

Kaynak: AA

Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Kürtajı Anayasal Güvence Altına Alan Yasa Tasarısı Senato'da Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 23:34:20. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da Kürtajı Anayasal Güvence Altına Alan Yasa Tasarısı Senato'da Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement